Στη Ρόδο έφτασαν 34 Κύπριοι μοτοσικλετιστές για τις εκδηλώσεις μνήμης των Ισαάκ και Σολωμού

Στη Ρόδο έφτασαν το απόγευμα της Κυριακής (12.07.2026) με το πλοίο της γραμμής οι 34 Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού», 30 χρόνια από τις δολοφονίες τους στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Οι 34 Κύπριοι μοτοσικλετιστές έφτασαν στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τριών δεκαετιών από τη θυσία των Ελληνοκυπρίων ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι του νησιού μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης, που περιλαμβάνουν τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας, καθώς και εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με ομιλίες, τιμητικές βραβεύσεις και μουσικό αφιέρωμα στους δύο ήρωες.