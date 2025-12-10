Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα στοιχεία του 20χρονου που μαζί με τον φίλο του, ασελγούσαν στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τις φωτογραφίες και τα στοιχεία δύο ανδρών, 20 και 40 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου 2025, από αστυνομικούς του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο 20χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με τον φίλο του, ασελγούσαν στα ανίψια του.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των δύο ανδρών, μετά από σχετική διάταξη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, για την φρικτή υπόθεση με θύματα τα ανίψια του 20χρονου, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών!

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

α) Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη

β) Απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη

γ) Γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και

δ) Κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Ο 20χρονος κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που έχει με την μητέρα των παιδιών και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στο σπίτι του, κάλεσε εκεί τον 40χρονο και προχώρησαν μαζί στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Δείτε εδώ, στο site της ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των συλληφθέντων

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «επειδή οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις προσβάλλουν τα έννομα αγαθά της αγνότητας της παιδικής ηλικίας και της γενετήσιας ελευθερίας, σε συνδυασμό με την κατοχή πλήθους αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που είναι πιθανό να έχουν τελέσει οι ως άνω κατηγορούμενοι σε βάρος και άλλων θυμάτων και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις».

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.