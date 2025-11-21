Στην Ιταλία για μεταμόσχευση θα μεταφερθεί μέσα στην ημέρα το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

Στην Ιταλία για μεταμόσχευση θα μεταφερθεί το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Ο 65χρονος και η 55χρονη σύντροφός του, που νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών, θα μεταφερθούν μέσα στην ημέρα σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ιταλία.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει βρεθεί μόσχευμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας 65 ετών μαζί με τη σύντροφό του 55 ετών μάζεψαν μόνοι τους μανιτάρια από περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσαν.

Σημειώνεται ότι αρχικά είχε διαρρεύσει πως αγόρασαν τα μανιτάρια σε εκδήλωση συλλογής άγριων μανιταριών, ωστόσο κάτι τέτοιο διαψεύδεται.

Οι δυο τους, μετά την κατανάλωση μανιταριών, νοσηλεύονταν ήδη για δύο μέρες στο νοσοκομείο της Έδεσσας, ωστόσο στη συνέχεια επιδεινώθηκε η κατάστασή τους και τους μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.