Στην Ευελπίδων ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται πως ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα και συνελήφθη στην Κρήτη

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (11.06.2026) ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στην Χαμάς, σχεδιαζόμενη επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων και συνελήφθη στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί δίωξη για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί.

Η εκπαίδευση στη Μαλαισία και η σύλληψη

Ο 37χρονος που φέρεται πως έμενε στην χώρα μας τον τελευταίο ένα χρόνο ενώ τις τελευταίες ημέρες εργάζονταν σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, συνελήφθη από άνδρες της ΕΥΠ μετά την σύλληψη Παλαιστίνιων στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο των ερευνών φαίνεται πως έχει μπει τόσο το τζαμί στην Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία όπου εκπαιδεύτηκε, όσο και η κινεζική πλατφορμα Ali Baba, απλι την οποία προμηθεύτηκε τα υλικά για να φτιάξει τη βόμβα, αλλά και το στρατηγικό κέντρο της Χαμάς στη Γερμανία που επισκέφθηκε πριν από λίγα χρόνια.

Από το Κουάλα Λουμπούρ φαίνεται πως έχουν περάσει πάνω από 100 μαχητές της Χαμάς, λαμβάνοντας ειδική εκπαίδευση στην κατασκευή βομβών και την τοποθέτησή τους.

Αφού πήραν «απολυτήριο» προωθήθηκαν στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια υλοποίησης σχεδίου, εξαγωγής τρομοκρατίας με αμερικανικούς και ισραηλινούς στοχους.

Ελληνική Αστυνομία και ΕΥΠ παραμένουν σε ανοικτό δίαυλο με τις αρχές των ξένων χωρών για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την υπόθεσή του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατικής, ο 37χρονος παρήγγειλε στην κινεζική πλατφορμα με την επωνυμία Ali Baba, τις πρώτες ύλες για να κατασκευάσει τη βόμβα που θα τοποθετούσε χωρίς όμως μέχρι στιγμης να υπάρχουν στοιχεία για την ημερομηνία, την τοποθεσία και τον στόχο του.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν γνώριζε αν βόμβα θα τοποθετούνταν στη χώρα μας ή σε άλλο ευρωπαϊκό εδαφος.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μέλη της Χαμάς εκβίαζαν τον ίδιο με μοχλό πίεσης τη γυναίκα του και το παιδί του που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας για να εκτελέσει τις εντολες τους.