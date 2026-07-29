Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που ετοίμαζε επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Τα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε το πρωί της Τετάρτης (29.07.2026) για να απολογηθεί ο Αιγύπτιος ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Άνω Γλυφάδα, έχοντας στην κατοχή του χειροβομβίδα με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, να πλήξει το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου.

Στη συνέχεια θα έβαζε στόχο έναν αξιωματικό της ΕΛΑΣ, 2 δημοσιογράφους και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος έλαβε 2.500 ευρώ για το χτύπημα από έναν ισοβίτη των φυλακών Διαβατών.

​Ο Αιγύπτιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πλέον αναζητά τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την αρχική εντολή στον ισοβίτη για την οργάνωση του χτυπήματος.