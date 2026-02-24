ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε αποδοχές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και τη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

Με τις υπ’ αριθμ. 105-8/2026 αποφάσεις, υπό την προεδρία του Μιχάλη Πικραμένου και με εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Γεωργία Ανδριοπούλου, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στη κατανομή των δημόσιων βαρών (άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος).

Η απόφαση δικαιώνει τους μόνιμους υπαλλήλους των διπλωματικών υπηρεσιών και των σχετικών κλάδων (Εμπειρογνώμονες, Ο.Ε.Υ., Ε.Ν.Υ. κ.ά.) που είχαν προσβάλλει τις περικοπές.