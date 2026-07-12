Στα Χανιά γράφουν νέους κανόνες: Μετέφεραν πλυντήριο πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε στα Χανιά με μια παρέα να μεταφέρει ένα πλυντήριο πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Μια παρέα τριών ανδρών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης των Χανίων είχε τη φαεινή ιδέα να μεταφέρει ένα πλυντήριο ρούχων πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr.

Προφανώς προχώρησαν σε αυτή την κίνηση γιατί ίσως να μην είχαν άλλο μέσο μεταφοράς αλλά και για να γλιτώσουν το επιπρόσθετο κόστος.

Σίγουρα ο τρόπος δεν ήταν ο ενδεδειγμένος και χρειάζεται με μεγάλη προσοχή στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.