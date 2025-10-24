Στα ροζ «ντύθηκαν» το δημαρχείο της Αθήνας και ο Λευκός Πύργος για τον καρκίνο του μαστού – Εικόνες και βίντεο

Στα ροζ «ντύθηκαν» το βράδυ της Παρασκευής (24.10.2025) το δημαρχείο Αθήνας, η πλατεία Κοτζιά, αλλά και ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη για τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο μαστού.

Λίγα λεπτά μετά τις 8 μ.μ. της Παρασκευής, με το σύνθημα που έδωσε ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, το δημαρχείο Αθήνας φωταγωγήθηκε με ροζ χρώμα, υπό τους ήχους της μπάντας του δήμου, στέλνοντας μήνυμα πρόληψης, καθώς και αλληλεγγύης για τις πάσχουσες από καρκίνο μαστού.

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σημείωσε ότι στην εκδήλωση βρέθηκε «πάρα πολύς κόσμος για να στηρίξει το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού και προλαμβάνεται με έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή του είναι πάρα πολύ καλή. Γι’ αυτό πρέπει να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Ο καρκίνος του μαστού είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος».

Σε ροζ χρώμα φωταγωγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και ο Λευκός Πύργος, στη Θεσσαλονίκη.

Ο φωτισμός έγινε ως μία συμβολική κίνηση, στέλνοντας μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας κατά του καρκίνου του μαστού, όπως κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου.

Το εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης φωταγωγήθηκε ροζ, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, που παραμένει το πιο ισχυρό «όπλο» απέναντι στη νόσο.