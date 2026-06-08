Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς – Στο στόχαστρο της αστυνομίας οι κινήσεις του στη Κρήτη

Τις πόρτες των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων πέρασε σήμερα το πρωί (8/6/2026) ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/6/2026), στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης γιατί φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε ισραηλινό στόχο, ως μέλος της Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, πατέρας δύο παιδιών και καταγόμενος από τη Λωρίδα της Γάζας που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, διέμενε τα τελευταία δύο χρόνια στον Άγιο Νικόλαο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Παράλληλα, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να έχει κινήσει υποψίες για πιθανή συμμετοχή στη Χαμάς.

Κατά την ανάκρισή του από τις Αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων.

Μάλιστα στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές.

Η Χαμάς μάλιστα φαίνεται να σχεδίαζε μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων γενικότερα σε ευρωπαϊκό έδαφος και ισραηλινούς στόχους χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες, όπως ο 37χρονος.

Οι αρχές ερεύνησαν τόσο το δωμάτιο όπου διέμενε στον Άγιο Νικόλαο όσο και ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Δείτε τη στιγμή που έφτασε στα δικαστήρια ο Παλαιστίνιος:



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Οι επόμενες κινήσεις της αστυνομίας

Οι έρευνες των αρχών δεν έχουν σταματήσει αφού εξετάζουν το κινητό τηλέφωνο και τις ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του και τυχόν διασυνδέσεις με πρόσωπα στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν εάν το Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες, μπορεί να αποτελούσε στόχο.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά και από τις ισραηλινές Αρχές, με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ να κάνει λόγο για αποκαλύψεις δραστηριοτήτων που συνδέονται με δίκτυα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο.