Σταύρος Γεωργίου: Τα δακτυλικά αποτυπώματα και το βίντεο ντοκουμέντο που οδήγησαν στον 28χρονο δολοφόνο του ποινικολόγου – Ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2024 ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.

Ο 28χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου Σταύρου Γεωργίου, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20.07.2026) στο γραφείο του ποινικολόγου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να συνέβαλε και βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε νωρίτερα στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Στις εικόνες διακρίνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ο οποίος φορά κοστούμι και κρατά χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να εισέρχεται σε πολυκατοικία.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/poinikologos-1.mp4

Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο

Ο 28χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί το 2024 ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.

Ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες μέσα σε μόλις τρεις ώρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπως αυτό του newsit.gr, ενώ στον χώρο του εγκλήματος εντοπίστηκαν και δακτυλικά αποτυπώματα του 28χρονου.

Ομολόγησε ο 28χρονος

Ο 28χρονος ομολόγησε στις Αρχές ότι διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου και στη συνέχεια τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας (20.07.2026). Κάποια στιγμή αποχώρησαν μαζί, με τον ποινικολόγο να προτείνει στον νεαρό Αιγύπτιο να τον πάει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Στη διαδρομή έκαναν στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, ξέσπασε έντονος καβγάς και πιάστηκαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 28χρονος φέρεται να κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον 73χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό του αποτέλεσε το γεγονός ότι βρέθηκε με σπασμένο χέρι, τραυματισμός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε γυμνός και σε εμβρυακή στάση μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι. Ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με θλων και αμβλύ όργανο.

Σταύρος Γεωργίου: Το χρονικό της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (21.07.2026), αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Στον δεύτερο όροφο, πίσω από την πόρτα του δικηγορικού γραφείου, αποκαλύφθηκε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Το θύμα εντοπίστηκε γυμνό και σε εμβρυακή στάση, με τις εικόνες στο εσωτερικό του γραφείου να προκαλούν σοκ ακόμη και στους έμπειρους αστυνομικούς.

Οι δίδυμες, 16χρονες κόρες του τον αναζητούσαν από το μεσημέρι. Καθώς δεν κατάφερναν να επικοινωνήσουν μαζί του, αποφάσισαν το βράδυ να μεταβούν στο γραφείο του, όπου ήρθαν αντιμέτωπες με τον χειρότερο εφιάλτη.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα και τα δύο κορίτσια αντίκρισαν τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα. «Δεν μπήκα πιο μέσα. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι. Κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω και έκλεισα την πόρτα. Ηρθε η αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί», περιέγραψε ο ίδιος.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πλέον πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Είχε παραστεί στη δίκη της «17 Νοέμβρη», είχε εμπλακεί στην υπόθεση του μικρού Αλεξ και είχε εκπροσωπήσει τη μητέρα της 4χρονης Άννυ, γεγονός που τον είχε καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της χώρας.

Στο γραφείο του δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, στοιχείο που εξαρχής απομάκρυνε το ενδεχόμενο της διάρρηξης και ενίσχυσε την εκτίμηση ότι το θύμα γνώριζε τον δράστη και του είχε ανοίξει ο ίδιος την πόρτα.