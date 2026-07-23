Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονία – Η στιγμή που ο 28χρονος φεύγει από το γραφείο του ποινικολόγου

Ακόμη ένα βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε το newsit.gr, σχετικά με την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Για το έγκλημα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 28χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος συνελήφθη χτες βράδυ (22.07.2026) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος με καταγωγή από την Αίγυπτο, οδηγήθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ευελπίδων από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν προσωρινά και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Ο ίδιος ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, αναφέροντας στις αρχές ότι χτύπησε θανάσιμα τον Σταύρο Γεωργίου, μέσα στο δικηγορικό γραφείο που διατηρούσε στο κέντρο της Αθήνας.

Το newsit.gr φέρνει στο φως νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 28χρονος φεύγει από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, αφού δολοφόνησε τον 73χρονο. Στα πλάνα φαίνεται ο Αιγύπτιος να περπατά στο πεζοδρόμιο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κρατώντας ένα laptop με το ένα χέρι και μιλώντας στο τηλέφωνο με το άλλο.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι μετά το φονικό ο καθ’ ομολογίαν δράστης πήγε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο χέρι, το οποίο προκλήθηκε από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων που προκάλεσε στον 73χρονο.

Ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός από τις δίδυμες 16χρονες κόρες του, σε εμβρυακή στάση και γυμνός μέσα στο γραφείο που διατηρούσε το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026).



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Νωρίτερα, το newsit.gr παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο μόλις 300 μέτρα μακριά από το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο φαίνεται ο ποινικολόγος ο οποίος φτάνει με το αυτοκίνητο του στο σημείο, έχοντας και δεύτερο άτομο στη θέση του συνοδηγού – ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο το αν πρόκειται για τον 28χρονο δράστη.

Είναι ξημερώματα Τρίτης, λίγες ώρες πριν το φονικό και ο Σταύρος Γεωργίου φτάνει στο γραφείο του το οποίο διατηρούσε και ως μόνιμη κατοικία. Οδηγεί ένα μαύρο SUV και στη θέση του συνοδηγού φαίνεται να κάθεται το δεύτερο άτομο.

Ο ποινικολόγος παρκάρει το όχημα στον δρόμο, το οποίο μένει ακίνητο στο ίδιο σημείο ακόμη και μετά την δολοφονία του 73χρονου. Πρόκειται για τα βίντεο που εξέταζαν οι αρχές για να φτάσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου έκαναν παρέα και το βράδυ της Τρίτης βρίσκονταν σε μαγαζί εστίασης για ένα ποτό. Από εκεί ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον γυρίσει σπίτι και μαζί έφυγαν από το μαγαζί. Στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του ποινικολόγου, στο οποίο μπήκαν και οι δύο.

Ωστόσο εκεί, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο, άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα ο 28χρονος να χτυπήσει τον 73χρονο θανάσιμα στο κεφάλι και στη συνέχεια να φύγει από το δικηγορικό γραφείο.

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Στη συνέχεια, ο 28χρονος πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να του περιθάλψουν κάποιο τραύμα που είχε στο χέρι. Οι αρχές κατάφεραν μέσα σε τρεις ώρες να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Μέσα στο δικηγορικό γραφείο εντοπίστηκαν τα αποτυπώματά του Αιγύπτιου, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών αφού σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα.

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Το χρονικό της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (21.07.2026), αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Στον δεύτερο όροφο, πίσω από την πόρτα του δικηγορικού γραφείου, αποκαλύφθηκε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος.

Οι δίδυμες, 16χρονες κόρες του τον αναζητούσαν από το μεσημέρι. Καθώς δεν κατάφερναν να επικοινωνήσουν μαζί του, αποφάσισαν το βράδυ να μεταβούν στο γραφείο του, όπου ήρθαν αντιμέτωπες με τον χειρότερο εφιάλτη.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα και τα δύο κορίτσια αντίκρισαν τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα. «Δεν μπήκα πιο μέσα. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι. Κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω και έκλεισα την πόρτα.Ήρθε η αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί», περιέγραψε ο ίδιος.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πλέον πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Είχε παραστεί στη δίκη της «17 Νοέμβρη», είχε εμπλακεί στην υπόθεση του μικρού Αλεξ και είχε εκπροσωπήσει τη μητέρα της 4χρονης Άννυ, γεγονός που τον είχε καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της χώρας.

Στο γραφείο του δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, στοιχείο που εξαρχής απομάκρυνε το ενδεχόμενο της διάρρηξης και ενίσχυσε την εκτίμηση ότι το θύμα γνώριζε τον δράστη και του είχε ανοίξει ο ίδιος την πόρτα.

To άρθρο Σταύρος Γεωργίου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονία – Η στιγμή που ο 28χρονος φεύγει από το γραφείο του ποινικολόγου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr