Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Φύλλο και φτερό» το σπίτι της 45χρονης στα Χανιά – Δεύτερη κατάθεση από συγγενικό πρόσωπο «κλειδί»

Εναγωνίως συνεχίζονται οι έρευνες εντοπισμού της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, της οποίας η εξαφάνιση σημειώθηκε στις 30 Μαΐου 2026, με τις αρχές να κάνουν εξονυχιστική έρευνα και στο σπίτι της αγνοούμενης στα Χανιά, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η Σήμανση έχει συλλέξει σημαντικά ευρήματα, τα οποία αναλύονται προσεκτικά. Η κοινότητα της Αγιάς Χανίων είναι αναστατωμένη μετά την εξαφάνιση της 45χρονης και περιμένει απαντήσεις, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται ακούραστα για να λύσουν το μυστήριο της αγνοούμενης. Μάλιστα, οι αστυνομικοί εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο μάρτυρα – «κλειδί», του οποίου οι καταθέσεις φαίνεται να είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας.

Σύμφωνα με το Star, οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι της αγνοούμενης, ενώ προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να χαθούν τα ίχνη της. Επίσης, κάλεσαν να καταθέσει ξανά ένα άτομο από το στενό περιβάλλον της αγνοούμενης, που θεωρείται πρόσωπο – «κλειδί» στην υπόθεση, με τις πηγές του Star να τονίζουν ότι δεν πρόκειται για τον αδερφό της.

18 μέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση και ενώ οι Αρχές μιλούν για ενδείξεις που αφήνουν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της αγνοούμενης, ενώ η περιοχή που κινήθηκε σκανάρεται με προσοχή. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και στη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Οι Αρχές επίσης έκαναν έρευνα στο σπίτι της αγνοούμενης το οποίο νοίκιαζε σε εργάτη. Η κάμερα του «Live News» συνάντησε τον ενοικιαστή του σπιτιού της αγνοούμενης γυναίκας, που βρίσκεται πολύ κοντά στην στάση λεωφορείου: «Στο σπίτι ήρθε στις 16:45. Μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει στις 5».

Όπως είπε, μετά το τέλος της ολιγόλεπτης συνάντησής τους στις 30 Μαΐου, είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη να κατευθύνεται προς τη στάση: «Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι βαστούσε δύο τσάντες. Την ώρα που έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες και έφυγε. Έμεινε 2-3 λεπτά».

Ο ενοικιαστής του σπιτιού ανέφερε ότι παλαιότερα το διαμέρισμα ανήκε στην 45χρονη και στον αδερφό της. Είχε τύχει να βρεθεί μπροστά σε τσακωμό τους: «Στο μισό σπίτι έμενε ο αδελφός της. Πήρε και τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έλεγε πως το σπίτι είναι δικό της και δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο αδελφός της στο υπόλοιπο σπίτι».

Ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας σημείωσε πως οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες για ένα διάστημα, όχι όμως εξαιτίας οικονομικών διαφορών, αλλά εξαιτίας της αδιαφορίας που καταλόγιζε στην αδερφή του στο θέμα με τους άρρωστους γονείς τους.

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε κάποια περιουσία να μοιράσουμε ώστε να έχουμε διαφορά. Η μόνη διαφορά ήταν οι πεποιθήσεις των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οικονομικό ξέρω εγώ. Ούτε αυτή πεινούσε, ούτε εγώ πεινάω. Δηλαδή να κάτσω να φάω την αδελφή μου για να επωφεληθώ οικονομικά», είχε πει.

Τις εντάσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια, γνώριζαν και ορισμένοι από τους συγγενείς τους: «Περιουσία και λεφτά έχουν. Γι’ αυτό ήμουν τσαντισμένη. Πώς δεν έβαζε μια γυναίκα για να μην ταλαιπωρείται η γυναίκα».

Η εξαφάνιση

Το τηλέφωνό της 45χρονης έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν.

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε αρχικά από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων και στη συνέχεια πλήρωσε έναν εργάτη για δουλειές που έκανε σε χωράφι της.

Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων, όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα. Πέρασε πρώτα από το σπίτι του ενοικιαστή της: «Με τον αδελφό της ξέρω ότι υπήρχαν κόντρες, ότι δεν τα πάνε καλά και τώρα τελευταία ο αδελφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους και ότι δεν φέρνει λεφτά στο σπίτι».

Οι αστυνομικοί ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Δεν αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια, όμως δεν μπορούν να αποκλείσουν ούτε το ενδεχόμενο της εκούσιας εξαφάνισης. Ο έλεγχος στις κινήσεις τραπεζικών της λογαριασμών ίσως δώσει κρίσιμες απαντήσεις: «Δεν μάζευε δηλαδή λεφτά να φύγει. Είχε λεφτά, μπορούσε να φύγει», είπε ο αδερφός της.

«Το 2022 είχε ξαναγίνει, είπε μία εβδομάδα και μετά τους είπε ότι είναι το Ηράκλειο», πρόσθεσε ο ενοικιαστής. Σύμφωνα με τις Αρχές ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας, δεν έπαιξε ρόλο στα όσα έγιναν, καθώς εκείνη την ημέρα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.