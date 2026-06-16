Σταυρούλα Λεβεντάκη: Φόβοι για έγκλημα πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά παραμένει άλυτο, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη της και να δώσουν απαντήσεις στους δικούς της ανθρώπους που αγωνιούν.

Δεκαεπτά ημέρες μετά την εξαφάνιση της γυναίκας από τα Χανιά, τα ερωτήματα όχι μόνο παραμένουν αναπάντητα, αλλά πληθαίνουν. Ποια ήταν η τελευταία διαδρομή που ακολούθησε; Επέστρεψε τελικά στην πόλη ή χάθηκαν τα ίχνη της νωρίτερα; Και γιατί φρόντισε να πληρώσει άμεσα έναν εργάτη λίγο πριν εξαφανιστεί;

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, από την οικειοθελή αποχώρηση και την αυτοκτονία μέχρι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους ερευνητές, χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμη να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, η 45χρονη επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων. Λίγο αργότερα συναντήθηκε με έναν εργάτη για να τον πληρώσει για αγροτικές εργασίες που είχε πραγματοποιήσει. Ο ίδιος κλήθηκε τις τελευταίες ημέρες να καταθέσει στην Αστυνομία και περιέγραψε την έκπληξή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Με ρωτάνε πώς την είδα, τι μου είπε. Είναι ο αδελφός της, είναι ένας άλλος (για κατάθεση). Εγώ πρώτη φορά που μπαίνω εδώ (στην Ασφάλεια), δεν ξέρω τι είναι και τι δεν είναι. Πρώτη φορά που μπαίνω σε Ασφάλεια. Και να με ρωτήσουν και να το κάνω. Πρώτη φορά, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται κι αυτά τα πράγματα. Είμαι 55 χρόνων, δεν έχω μπει ποτέ σε τέτοια. Έχω περάσει από έξω, όχι από μέσα. Τι να σου πω εγώ; Σαν “βόμβα” μου ήρθε. Εγώ δεν έχω ιδέα, πρέπει να έχω δικηγόρο; Αλλά για ποιον λόγο;»

Μετά τη συνάντηση αυτή, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε προς τη στάση του λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν σε ταβέρνα. Μια κάτοικος της περιοχής δήλωσε πως την είδε λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. «Της έκανα ένα γεια από το παράθυρο, μου κούνησε το κεφάλι και προχώρησε».

Από εκείνο το σημείο και μετά, το μυστήριο πυκνώνει. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν η 45χρονη επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο ή αν συνέβη κάτι άλλο πριν φτάσει στον προορισμό της. Το κινητό της τηλέφωνο σταμάτησε να δίνει σήμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς και από τότε δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μαζί της.

Την ίδια ώρα, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής δίνουν καταθέσεις, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της. Ο αδελφός της παραδέχεται ότι υπήρχαν κατά καιρούς εντάσεις σχετικά με τα έξοδα για τα προβλήματα υγείας των γονιών τους, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες της 45χρονης με τους γονείς της τους τελευταίους μήνες. Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της οικογένειας ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρχαν οικονομικές διαφορές ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες χωρίς κανένα ίχνος ζωής. Συγκλονιστικά είναι τα λόγια της μητέρας της αγνοούμενης, η οποία απευθύνει δημόσια έκκληση στην κόρη της:

«Της είπα “σε παρακαλώ πάρε με τηλέφωνο να μιλήσουμε παιδί μου. Δεν μαλώσαμε, τι έχεις μαζί μου; Πάρε με τηλέφωνο να μιλήσουμε λιγάκι και ό,τι θέλεις κάνε”».

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο να λυθεί το μυστήριο και να δοθούν απαντήσεις για το τι συνέβη στη 45χρονη από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της.