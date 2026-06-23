Σταυρούλα Λεβεντάκη: Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η 45χρονη από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, από τον Σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού της.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού στα Χανιά όπου έγινε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη καταγράφουν τις έρευνες των Αρχών και την ανεύρεση κηλίδων αίματος με τη χρήση της ειδικής μεθόδου ανίχνευσης «blue Star».

Συγκεκριμένα αν και ο 43χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ειδικό υγρό Bluestar, το οποίο αποκάλυψε κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία μεταξύ άλλων στην ντουλάπα και στο κοντάρι της σκούπας.

Συγκεκριμένα το υλικό σε συνδυασμό με ειδικά φώτα εμφανίζει όσα δεν μπορεί να δει κανείς με γυμνό μάτι.

Αν το υλικό ψεκαστεί σε μια επιφάνεια, αντιδρά με τον σίδηρο που περιέχεται στην αιμοσφαιρίνη του αίματος εκπέμποντας μια έντονη μπλε λάμψη.

Με αυτό τον τρόπο ανιχνεύονται τα ίχνη αίματος.

Δείτε φωτογραφίες μέσα από το σπίτι

Νωρίτερα σε εισαγγελέα και ανακριτή, συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ και με αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη.

Μάλιστα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από συγγενείς και φίλους της γυναίκας, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια, ζητώντας απαντήσεις.

«Είμαι σε μία άσχημη θέση, ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα. Ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει.

Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι», λέει ο αδερφός της 45χρονης.