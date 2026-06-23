Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητάω συγγνώμη» λέει ο δολοφόνος – Η μοιραία διαδρομή και το βανάκι με το αίμα

Με βαριές κατηγορίες είναι αντιμέτωπος ο 43χρονος Σκοπιανός που έχει ομολογήσει την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με την οικογένεια του θύματος να καταθέτει μηνύσεις και στην σύζυγό του.

Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις περί όπλων.

Λίγο πριν οδηγηθεί στις αρχές, φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως θέλει να απολογηθεί τόσο στην οικογένεια του θύματος, όσο και στη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Την ίδια ώρα ο αδερφός του θύματος έκανε μήνυση σε βάρος της συζύγου του δράστη, με την κατηγορία πως προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας.

Παράλληλα, ο ίδιος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό του περιβάλλον στην υπόθεση.

Η αντίδραση της οικογένειας του θύματος ήρθε μετά την προκλητική δήλωση της συζύγου του Σκοπιανού δολοφόνου, η οποία φέρεται να είπε πως ο 43χρονος «δε θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας, όπως λένε, προσβλητικούς χαρακτηρισμούςγια τη Σταυρούλα. le

Η συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσε έντονη οργή στους συγγενείς, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα νομικά.

Τι θα ισχυριστεί ο δράστης

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, πέρασε την είσοδο του δικαστικού μεγάρου με σκυμμένο το κεφάλι, αποφεύγοντας να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο θάνατος της 45χρονης προήλθε έπειτα από έντονη λογομαχία και συμπλοκή, χωρίς να υπάρχει πρόθεση ανθρωποκτονίας. Ο ισχυρισμός αυτός αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής γραμμής κατά την απολογία του κατηγορούμενου.

Ο ίδιος έλαβε προθεσμία από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές έρευνες συνεχίζονται.

Η τελευταία διαδρομή της 45χρονης Σταυρούλας και το βανάκι με το αίμα

Βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν από τη δολοφονία της φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφηκε στις 30 Μαΐου στις 16:18, διακρίνεται η 45χρονη να κινείται πεζή στον δρόμο που οδηγεί προς την κατοικία στο Βαρύπετρο Χανίων, όπου διέμενε ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/xania-45xroni.mp4

Η άτυχη γυναίκα εμφανίζεται να κρατά σακούλες και να περπατά με κατεύθυνση προς το σπίτι. Η διαδρομή της καταγράφεται για περίπου ένα λεπτό, καθώς διανύει απόσταση περίπου 80 μέτρων μέχρι να χαθεί από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Παράλληλα το newsit.gr παρουσιάσει φωτογραφία ντοκουμέντο από το βανάκι με το οποίο μετέφερε την Σταυρούλα ο δολοφόνος και μέσα στο οποίο βρέθηκαν κηλίδες αίματος.