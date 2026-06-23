Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το ειδικό υγρό που αποκάλυψε τις κηλίδες αίματος και πρόδωσε τον δολοφόνο της

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά και πως ο 43χρονος ενοικιαστής της προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη μαρτυρικό θάνατο στα Χανιά με την εξιχνίαση της δολοφονίας να έρχεται μέσα από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πριν ακόμα ο 43χρονος ενοικιαστής της ομολογήσει την πράξη του.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν κάποια ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, στο Βαρύπετρο Χανίων.

Αν και ο 43χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ειδικό υγρό Bluestar, το οποίο αποκάλυψε κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία μεταξύ άλλων στην ντουλάπα και στο κοντάρι της σκούπας.

Συγκεκριμένα το υλικό σε συνδυασμό με ειδικά φώτα εμφανίζει όσα δεν μπορεί να δει κανείς με γυμνό μάτι. Αν το υλικό ψεκαστεί σε μια επιφάνεια, αντιδρά με τον σίδηρο που περιέχεται στην αιμοσφαιρίνη του αίματος εκπέμποντας μια έντονη μπλε λάμψη. Με αυτό τον τρόπο ανιχνεύονται τα ίχνη αίματος.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η εγκληματολογική έρευνα αποτέλεσε το βασικό σημείο το οποίο και οδήγησε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σήμερα (23.06.2026) ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι υπήρξε έντονος καβγάς με το θύμα, ενώ ισχυρίστηκε πως στο παρελθόν είχαν ερωτική σχέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα επιθυμούσε επανασύνδεση, κάτι που εκείνος δεν αποδεχόταν.

«Έκανε σαν τρελή και ξεκίνησε να μου φωνάζει ότι θα με καταστρέψει και με ρωτούσε γιατί να μη το ξανά κάνουμε, αφού λείπει η γυναίκα μου. Άρχισε να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου και θα πει ότι την έχω βιάσει», υποστήριξε από την πλευρά του ο ενοικιαστής. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς αυτούς και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη χτυπήματα που, μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα.

Η ιατροδικαστική εξέταση πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο οποίος, μιλώντας στο flashnews, τόνισε πως διαπίστωσε ότι τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν εκείνα που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Αντίθετα, τα τραύματα από μαχαίρι που φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε ο 43χρονος κατηγορούμενος ήταν επιφανειακά και δεν διείσδυσαν στον θώρακα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτέλεσαν την αιτία θανάτου.

Κατά πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι αρχικά χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με μπουκάλι. Στη συνέχεια, όταν εκείνη επιχείρησε να καλέσει σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και τη μαχαίρωσε στο στήθος.

Θεωρώντας ότι είχε καταλήξει, αποχώρησε προσωρινά, ωστόσο όταν διαπίστωσε ότι παρέμενε ζωντανή, φέρεται να της κατάφερε νέα χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλο.