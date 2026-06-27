Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Σήκωσα λεφτά από ΑΤΜ, ήθελα να φανεί σαν ληστεία για να μη με συνδέσουν με το έγκλημα» λέει ο 43χρονος

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν απάντηση στο γιατί ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης σκότωσε την 45χρονη στα τέλη Μαΐου.

Βήμα – βήμα αποκαλύπτεται το σχέδιο που φέρεται να έστησε ο 43χρονος προσπαθώντας να παραπλανήσει τις αρχές για την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, και να απομακρύνει τις υποψίες από το πρόσωπό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας ο καθ’ ομολογίαν δράστης σκότωσε τη γυναίκα και έμεινε για ώρες δίπλα στη σορό της, σχεδιάζοντας τις επόμενες κινήσεις του.

Πρόκειται για κινήσεις που σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην απολογία του 43ρονου, είχαν έναν στόχο να σβήσει τα ίχνη του και να πείσει ότι η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν δολοφονήθηκε αλλά έπεσε θύμα ληστείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην απολογία του ο 43χρονος ενοικιαστής που πήρε το δρόμο για τη φυλακή, πήρε τις δύο τραπεζικές κάρτες της Σταυρούλας, έκανε αναλήψεις και στη συνέχεια τις παρέδωσε σε γνωστούς του, ώστε να συνεχιστούν οι αναλήψεις. Κατά τους ισχυρισμούς του, στόχος ήταν να ενισχυθεί το σενάριο της ληστείας και να απομακρυνθούν οι υποψίες από τον ίδιο.

«Στη μία κάρτα είχε πάνω γραμμένο το pin. Πήγα στο ATM, που βρίσκεται στο ΚΕΠ των Μουρνιών και πάτησα τον κωδικό. Ήταν αυτός ο κωδικός, έβγαλα 1000 € και γύρισα σπίτι. Δεν είδα πόσα λεφτά είχε μέσα ο λογαριασμός της Σταυρούλας. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατο της. Από εκεί πάω κατευθείαν στο σπίτι και αφήνω τα λεφτά με τις κάρτες στο έπιπλο της τηλεόρασης στο σαλόνι», ανέφερε στην απολογία του ο 43χρονος.

Ο 43χρονος, που εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των δικαστικών αρχών περιέγραψε στην οκτασέλιδη απολογία του ότι μετά τη δολοφονία που όπως είπε διέπραξε εν βρασμώ, καθάρισε τον χώρο, μετακίνησε αντικείμενα και προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο.

«Χρησιμοποίησα σφουγγαρίστρα, χλωρίνη και φαράσι με σκούπα και κάθε φορά άλλαζα το νερό πετώντας την ντουζιέρα χρησιμοποιώντας χλωρίνη και αρωματικό. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μια ίδια σακούλα μαύρη, άρχισα να βάζω μέσα το κούτσουρο που χτύπησα τη Σταυρούλα στο κεφάλι, τα γυαλιά απ’ το σπασμένο μπουκάλι, τις σακούλες που κρατούσε στα χέρια της όταν ήρθε στο σπίτι μου, το παντελόνι μου και μια μπλούζα που φορούσα», συμπλήρωσε στην κατάθεσή του ο κατηγορούμενος.

Μυστήριο με τα χρήματα της δολοφονημένης γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σταυρούλα Λεβεντάκη, είχε πουλήσει πρόσφατα ένα χωράφι και είχε εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 30.000 €. Στο σπίτι που έμενε στα Χανιά, βρέθηκε ένα αποδεικτικό κατάθεση για αυτά τα 30.000 € και 12.850 € μέσα σε άπλυτα ρούχα της. Στο κοντέινερ του δολοφόνου της, βρέθηκε ένα ποσό άνω των 14.000, η προέλευση του οποίου εξετάζεται.

Το μπλοκ με τις σημειώσεις που κρατούσε η δολοφονημένη Σταυρούλα παραμένει άφαντο. Ο αδερφός της αρνείται ότι το πήρε στα χέρια του μετά τη δολοφονία. Όπως προσθέτει η φίλη της Σταυρούλας, τα λόγια του αδερφού της όσο ακόμα οι έρευνες για την εξαφάνισή της βρίσκονταν σε εξέλιξη, την είχαν προβληματίσει.

Η σπιτονοικοκυρά της 45χρονης έκανε λόγο για ένα ποσό 50.000 ευρώ που είχε εισπράξει η Σταυρούλα από τους γονείς της, για το οποίο, όπως υποστηρίζει, της είχε κάνει αναφορά ο αδερφός της. Το θύμα εισέπραττε κάθε μήνα 950 ευρώ από ενοίκια, συν τον μισθό από την εργασία της σε ταβέρνα.

Στο μικροσκόπιο οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του θύματος, καθώς με την άρση του τραπεζικού απορρήτου οι Αρχές φιλοδοξούν να χαρτογραφήσουν κάθε οικονομική κίνηση πριν και μετά τη δολοφονία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θανατηφόρο χτύπημα προκλήθηκε από το βαρύ ξύλινο κούτσουρο, ενώ οι δύο μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα της φέρονται να έγιναν μετά τον θάνατό της και ήταν επιφανειακές.

Ένα στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την εκδοχή που είχε δώσει αρχικά ο 43χρονος στους αστυνομικούς.