Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ο αποπροσανατολισμός, οι τρεις δολοφονικές απόπειρες και το χαριστικό χτύπημα του αδίστακτου Σκοπιανού

Για 22 ημέρες προσπαθούσε να εξαφανίσει τα ίχνη του. Όταν ο 43χρονος Σκοπιανός είδε τον αστυνομικό κλοιό να σφίγγει γύρω του, τότε εξαφανίστηκε από προσώπου γης και προσπάθησε να μπλέξει στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβέντακη ακόμα και τον ίδιο της τον αδερφό. Το στυγερό έγκλημα που πραγματοποίησε στα Χανιά, αποδεικνύει έναν αδίστακτο άνθρωπο ο οποίος παρότι έβλεπε τη άτυχη γυναίκα να ψυχορραγεί, δεν σταμάτησε να τη χτυπάει προκειμένου να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 15:00 το μεσημέρι της 29ης Μαΐου, όταν η Σταυρούλα Λεβέντακη έμπαινε στο σπίτι που είχε νοικιάσει στον αλλοδαπό άνδρα σε περιοχή των Χανίων. Περίπου μια ώρα αργότερα και μετά από τρεις διαδοχικές απόπειρες δολοφονίας, ο 43χρονος θα σκοτώσει τη 45χρονη, τη σορό της οποίας θα την αφήσει για 13 περίπου ώρες μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Στα πρώτα σημεία της απολογίας του ο Σκοπιανός άρχισε να περιγράφει, σύμφωνα πάντα με τους δικούς του ισχυρισμούς, πώς ξεκίνησε ο καβγάς του με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού που νοίκιαζε.

«Πάνω στην τρέλα της άρπαξε ένα γεμάτο μπουκάλι κρασί και πήγε να με χτυπήσει. Εκεί της έπιασα το μπουκάλι για να μη με χτυπήσει και μπλέχτηκαν τα πόδια μας. Έτσι έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της στο πάτωμα, στη δεξιά μεριά του αυτιού της» αναφέρει στην κυνική απολογία του ο 43χρονος για τη δολοφονία στα Χανιά.

«Εκεί είδα στα πλακάκια κάτω αίμα που έτρεχε από την πλευρά του δεξιού αυτιού της. Ξεκίνησε και φώναζε και εγώ θόλωσα και λέω “θα μπλέξω για μια τρελή” χτυπώντας τη στο κεφάλι με το μπουκάλι που της είχα πάρει από τα χέρια… Την τύλιξα δύο φορές γύρω από το κεφάλι της καλύπτοντας το στόμα της και αυτή προσπαθούσε να τη βγάλει με τα χέρια της. Επέμεινα και το τύλιξα άλλη μία φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη. Σταμάτησε και δεν κουνιόταν καθόλου και λέω “εντάξει τελείωσε”».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σκοπιανός θα αντιληφθεί ότι η γυναίκα ζει. Δεν θα μετανιώσει για ό, τι έκανε πριν λίγη ώρα, κι έτσι, αντί να της προσφέρει βοήθεια, θα επιχειρήσει για δεύτερη φορά να την σκοτώσει.

«Μετά από το ένα με δύο λεπτά, η 45χρονη ξύπνησε και φώναζε βοήθεια. Εγώ θολωμένος επιστρέφω πίσω στο υπνοδωμάτιο και είχα πάρει ένα κουζινομάχαιρο από το συρτάρι της κουζίνας μαζί μου. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα σε πλάγια θέση και φώναζε. Εγώ την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς νομίζω δύο φορές… Εκεί σταμάτησε να φωνάζει και εγώ έφυγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Εκεί σκέφτηκα “εδώ πέρα είμαστε, τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω”».

Η γυναίκα όμως συνέχιζε να αναπνέει και να φωνάζει βοήθεια. Τότε ο αδίστακτος Σκοπιανός που από δεν αισθάνθηκε ούτε μια στιγμή οίκτο για την γυναίκα, τη χτύπησε με ένα κούτσουρο στο κεφάλι.

«Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, πήγα στο υπνοδωμάτιο όπου η Σταυρούλα ήταν μέσα στα αίματα. Με το κομμάτι ξύλου που κρατούσα, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα, για τρίτη δε θυμάμαι, στο αριστερό μέρος του κεφαλιού της και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου».

Στη συνέχεια ο δράστης πήγε σε ένα ATM και σήκωσε χρήματα με τις τραπεζικές κάρτες της 45χρονης, προκειμένου να κατευθύνει τις έρευνες στο σενάριο της ληστείας, ενώ στη συνέχεια έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο εξαφάνισης της σορού της.

Γύρω στις 06:00 το πρωί της 30ης Μαΐου, έθαψε το άψυχο κορμί της σε χωράφι στην περιοχή Βατόλακκος.

Προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές με κάθε τρόπο

Ακόμα και πριν αποκαλυφθεί ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας, προσπάθησε να μπλέξει τους πάντες γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης.

Αρχικά άφησε κάποιες υπόνοιες γύρω από τον αδερφό του θύματος, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν πιο έντονες. Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, και μετά την 3η κατά σειρά κατάθεση του ο 43χρονος εξαφανίστηκε, ενώ το βράδυ της Παρασκευής επικοινώνησε με την εκπομπή «Φως το τούνελ» και είπε ότι κρύβεται γιατί η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή μου. Εγώ είμαι ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Κινδυνεύω από τον αδερφό της και από έναν φίλο του» είπε ο 43χρονος και στη συνέχεια ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

Ενοικιαστής: Για τη Σταυρούλα.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Μάλιστα ο 43χρονος συνέχισε να λέει ψέματα και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μού χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. “Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα”».

Μιλώντας στον LiveNews o 43χρόνος είχε μιλήσει για την επίσκεψη της Σταυρούλας την μέρα της δολοφονίας στο σπίτι που είχε νοικιάσει από το θύμα κι είχε καταφερθεί εναντίον της γυναίκας που σκότωσε.

«Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί γιατί ήθελε να μας διώξει από το σπίτι. Δεν ήξερες πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή», είχε πει ο Σκοπιανός, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη του.