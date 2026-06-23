Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η τελευταία φωτογραφία της 45χρονης πριν δολοφονηθεί – Ξεσπά ο αδερφός της

Ξέσπασε ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη για όσα είπε η σύζυγος του δράστη της δολοφονίας της στα Χανιά. Παράλληλα ήρθε στο φως η τελευταία φωτογραφία της 45χρονης πριν συναντήσει τον εκτελεστή της.

Η φωτογραφία της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι από κάμερα ασφαλείας και την δείχνει λίγες στιγμές πριν την φρικτή της δολοφονία στα Χανιά.

Στα δικαστήρια βρέθηκε και ο αδερφός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, Γιάννης. Ο ίδιος σε δήλωση του για την τραγωδία που βιώνει επιτέθηκε και στη σύζυγο του δράστη. «Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε τον δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ότι χειρότερο μπορεί να πάθει. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να τον προσβάλει έτσι. Την θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν, με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Αύριο το πρωί είναι η κηδεία της αδερφής μου. Οι γονείς μου δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μιλώντας στο MEGA, η σύζυγος του καθ’ ομολογία δολοφόνου που αυτό το χρονικό διάστημα εργάζεται στην Γαύδο, χαρακτήρισε «περίεργη» και «παράξενη» την 45χρονη ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε για τη σχέση της ιδιοκτήτριας με τον σύζυγό της: «να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη.

Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

Στο μεταξύ αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας η οποία δολοφονήθηκε άγρια με μαχαιριές και χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι από τον 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή σπιτιού ιδιοκτησίας της στο Βαρύπετρο.