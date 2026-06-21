Σταυρούλα Λεβεντάκη: Δεμένη χειροπόδαρα με tire up και φιμωμένη εντοπίστηκε η σορός – Το διαγραμμένο βίντεο που «καίει» τον δράστη

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η σορός της οποίας εντοπίστηκε 21 μέρες μετά την εξαφάνισή της, θαμμένη 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, στα Χανιά, σε χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου ενοικιαστή και καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας.

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε από της αρχές ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της, ομολόγησε το έγκλημα και υπέδειξε το σημείο όπου έθαψε την άτυχη γυναίκα. Αν και o 43xχρονος επιμένει πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν διαφορές για το σπίτι το οποίο νοίκιαζε στα Χανιά – ιδιοκτησίας του θύματος – πως δεν έχει πείσει τις αρχές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο 43χρονος «έσπασε» και φαίνεται να περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν μέσα στη μονοκατοικία που νοίκιαζε. Μάλιστα, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει την 45χρονη.

Η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ ήταν δεμένη με tire up στα πόδια και στα χέρια, είχε μονωτική ταινία στο στόμα της περασμένη 6-7 φορές ενώ έφερε και δύο μαχαιριές στο στήθος.

Ο ενοικιαστής είχε μεταφέρει τη σορό της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητό του 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, θάβοντάς την σε ένα χωράφι στην περιοχή Βατόλακκα Χανίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, η σορός φέρεται να μεταφέρθηκε την επόμενη ημέρα της δολοφονίας.

Η Σταυρούλα φαίνεται σε βίντεο να μπαίνει στη μοιραία μονοκατοικία

Ο ενοικιαστής από την πρώτη στιγμή είχε προσπαθήσει να «δείξει» ως υπεύθυνο της εξαφάνισης τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, αναφέροντας ότι τα δύο αδέρφια είχαν διαφορές και συχνά τσακώνοντας για τα περιουσιακά τους.

Η 45χρονη, έξω από το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας, τις οποίες οι αρχές «ξήλωσαν» και έψαξαν για περισσότερα στοιχεία.

Ωστόσο, ο ενοικιαστής είχε αναφέρει ότι συνήθιζε να σβήνει το βιντεοληπτικό υλικό από τις συγκεκριμένες κάμερες ασφαλείας. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις 30 Μαΐου, που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι και να μην βγαίνει ποτέ από αυτό. Τα πλάνα είχε προλάβει να τα διαγράψει ο δράστης και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης από τις αρχές.