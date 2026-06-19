Σταυρούλα Λεβεντάκη: Για τρίτη φορά καταθέτει ο ενοικιαστής για την εξαφάνιση της 45χρονης – Στο κάδρο των ερευνών το υλικό από τις κάμερες

Για τρίτη φόρα κλήθηκε να καταθέσει ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην αστυνομία στα Χανιά μετά την εξαφάνισή της, με τον ίδιο να είναι ένα από τα τρία άτομα που την είδε λίγο πριν εξαφανιστεί.

Σε ένα θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύπετρο Χανίων με τις έρευνες τον Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από τις κινήσεις της 45χρονης. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει και οι κάμερες από το σπίτι που άνηκε στην γυναίκα και το νοίκιαζε.

Ένα από τα τελευταία ραντεβού που είχε η 45χρονη ήταν και με τον ενοικιαστή της, με την ίδια να πηγαίνει στο σπίτι και να κάθεται λίγα λεπτά σύμφωνα με τον ίδιο.

Στις Αρχές κλήθηκε να καταθέσει για τρίτη φορά ο συγκεκριμένος άνθρωπος προκειμένου να συνδράμει στον εντοπισμό της 45χρονης. Η Σταυρούλα για ένα χρονικό διάστημα έμενε στο χωριό της και όταν έπιασε δουλειά έψαχνε να βρει μια γκαρσονιέρα. «Καλησπέρα, ψάχνω μονόχωρη γκαρσονιέρα στα Άνω Κουμ Καπί εξοπλισμένη με τα βασικά, 25 τ.μ.», έγραφε τότε στο Facebook.

Γιατί το υλικό από τις κάμερες είχε σβηστεί; Έκανε κακό στον εαυτό της ή της έχει συμβεί κάτι κακό; Τι φοβόταν και ενημέρωσε τον εργάτη να πάει νωρίτερα να πάρει τα χρήματα; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές με την ίδια να μην έχει δώσει σημάδια ζωής για 20 μέρες.

Πάντως η οικογένεια της περιμένει να δει τι έχει συμβεί με τον δικό τους άνθρωπο, με τον αδερφό της που διατηρούν περισσότερο τυπικές σχέσεις να πιστεύει ότι η ίδια δεν θα μπορούσε να κάνει κακό στο εαυτό της.

Το χρονικό

Το Σάββατο στις 30 Μαΐου, η Σταυρούλα Λεβεντάκη ακολούθησε συγκεκριμένη διαδρομή πριν χαθούν τα ίχνη της. Πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων και το μεσημέρι συναντήθηκε με έναν εργάτη για να τον πληρώσει για κάποιες αγροτικές εργασίες.

Στη συνέχεια η 45χρονη πήγε σε ένα κοντινό οίκημα ιδιοκτησίας της το οποίο νοικιάζει. Οι ενοικιαστές ανέφεραν πως την είδαν να κρατάει μία σακούλα.

Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα.

Το τηλέφωνό της έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν.

Οι Αρχές ελέγχουν αν η 45χρονη επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο για τα Χανιά ή αν χάθηκε πριν φτάσει στην στάση.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε πριν την εξαφάνιση, είπε:

«Με πήρε πριν τηλέφωνο. “Μέχρι πεντέμισι ώρα θα είμαι σπίτι”, μου λέει. “Έλα να πάρεις τα λεφτά”. Της λέω “εντάξει”. Μετά με ξαναπαίρνει και μου λέει “έλα να τα πάρεις τώρα, γιατί θα αργήσω να στα δώσω”. Της λέω “δεν έχω αμάξι, δεν πειράζει, μια άλλη φορά”. Εκείνη όμως επέμενε και μου είπε πάλι “θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά”. Τελικά πήρα το αμάξι και πήγα. Ήταν γύρω στις 2 και κάτι. Μου έδωσε τα λεφτά και έφυγα. Δεν μου είπε τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

To άρθρο Σταυρούλα Λεβεντάκη: Για τρίτη φορά καταθέτει ο ενοικιαστής για την εξαφάνιση της 45χρονης – Στο κάδρο των ερευνών το υλικό από τις κάμερες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr