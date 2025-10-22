Σταμάτης Κραουνάκης για Διονύση Σαββόπουλο: Το καλοκαίρι στο βουνό, το σπίτι που του παραχώρησε και το πρόσφατο τηλεφώνημα

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για τον Διονύση Σαββόπουλο έκανε ο Σταμάτης Κραουνάκης, περιγράφοντας ένα καλοκαίρι που έκανε διακοπές στον Κίσσαβο και συναντήθηκαν στο κατάλυμα που διέμενε. Επίσης, αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα που του έκανε πριν από λίγο καιρό και του είπε ότι γίνεται καλύτερο άνθρωπος.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος «έσβησε» το βράδυ της Τρίτης (21.10.2025), σε ηλικία 81 ετών και η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό του. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Πλήθος καλλιτεχνών θέλησαν να αποχαιρετήσουν δημοσίως τον δικό του Νιόνιο και ανάμεσά τους ήταν και ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Ο γνωστός καλλιτέχνης περιέγραψε μέσω του Facebook κάποιες καλοκαιρινές του διακοπές, όπου βρέθηκε τυχαία μπροστά του ο Διονύσης Σαββόπουλος. Τότε ο Σταμάτης Κραουνάκης του παραχώρησε το σπίτι που έμενε και οι δυο τους πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί. Επίσης αναφέρθηκε και στο πρόσφατο τηλεφώνημα που του έκανε ο σπουδαίος δημιουργός όταν τον είδε σε μία τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Καλημέρα λουλούδια μου. Κρατάω σήμερα μια μικρή ανάσα καθώς ο Διονύσης ανεβαίνει προς την παντοτινή του παρέα. Έχω μια μικρή ιστορία. Αυτή δίνω έτσι για την γλύκα.

Κάποια καλοκαίρια έκανα διακοπές στον Κίσσαβο στον Δοχό μια ωραία οικογενειακή επιχείρηση του Γιώργου Μπούτου. Κράταγα ένα μικρό σπιτάκι έξω από το βασικό κτίριο, σαν σουίτα. Ένα πρωί στο καφεδάκι τον βλέπω να εισβάλει στη ρεσεψιόν με ένα βλέμμα κάπως απορημένο.

-Βρε βρε βρε τι κάνεις εδώ;

-Διακοπές.

-Ωραία είναι.

-Είναι θαύμα.

Είχα ψήσει την οικογένεια να φτιάξουν ένα θεατράκι από όπου – σημειωτέον – είχε περάσει και όλο το ελληνικό τραγούδι.

Ένα πολύ νόστιμο κομψό πέτρινο θεατράκι.

Σφυράω στον υιό της οικογένειας, τον Δημήτρη “Δώσε το σπιτάκι στον Διονύση να ευχαριστηθεί”. Θα πάω δυο μέρες σε άλλο δωμάτιο. Το βραδάκι αράξαμε στη μεγάλη ταράτσα με θέα όλο το Βόρειο Αιγαίο μέχρι Χαλκιδική. Τον αφήσαμε να λέει παραμύθια.

Την άλλη μέρα ήταν η συναυλία. Έπαιζε τον Πυρήνα. “Θα έρθει κανείς”, μου λέει. Εδώ ακούνε μόνο Ρέμο. Μην ανησυχείς του λέω. Έρχονται από παντού κι από Λάρισα. Θα φουλάρεις. Πράγματι φούλαρε και γούσταρε. Φούλαρε και η ταράτσα.

Και μετά συμφάγαμε και λέγαμε και πολιτικά με το απίστευτο team του. Αυτά έτσι σήμερα καθώς πετάει στην πάνω γειτονιά.

Υ.Γ.

Μια μέρα πριν καιρό μου τηλεφώνησε ξαφνικά. Με είχε δει σε ένα “Στούντιο 4”. “Μπράβο” μου λέει “Σταμάτη, γίνεσαι πολύ καλός άνθρωπος”. Λίγο είπαμε να βρεθούμε. Σήμερα τίποτα άλλο. Μια μεγάλη σφιχτή αγκαλιά στην Άσπα που υπεραγαπώ.

Φωτό ή δέουσα. Δε θυμάμαι που και πότε», έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα και άλλοι καλλιτέχνες, από όλα τα είδη, θέλησαν να του δημοσίως το τελευταίο «αντίο», δημοσιεύοντας συγκινητικά μηνύματα στα social media. Ανάμεσά τους είναι ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Αντώνης Ρέμος, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Ελένη Φουρέιρα, η Κλαυδία, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Πέγκυ Ζήνα και πολλοί άλλοι.