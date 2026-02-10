«Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα που στρατολόγησε τον 54χρονο κατάσκοπο σμήναρχο – Έδιναν «ραντεβού» σε εστιατόριο του Πειραιά

Αποκαλύφθηκε το όνομα του Κινέζου πράκτορα, στον οποίο παρείχε πληροφορίες ο κατάσκοπος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που ομολόγησε ότι έστελνε στο Πεκίνο ευαίσθητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, «Στίβεν» ήταν το όνομα του Κινέζου συνδέσμου του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο 54χρονος κατάσκοπος αντάλλασσε μηνύματα και συναντιόταν σε Αθήνα και Πεκίνο. Το όνομα, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αληθινό όνομα ή προσωνύμιο και οι Αρχές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους.

Η συνεργασία του σμήναρχου με τον «Στίβεν», η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ.

Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Το οικονομικό σκέλος της προδοσίας αναβαθμίστηκε σημαντικά κατά τη δεύτερη φάση της δράσης του. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο.

Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Ο σμήναρχος μάλιστα, φέρεται να είπε στις αρχές ότι πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ προκειμένου να κάνει αναλήψεις χρημάτων, τα οποία του έστελνε ο Κινέζος πράκτορας.

Πλέον ελέγχονται από μηδενική βάση όλες οι επαφές του σμήναρχου που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας καθώς και οι διασυνδέσεις του εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, σε βάθος χρόνου και σε διαφορετικές περιόδους της σταδιοδρομίας του.

Τα χρήματα κίνητρο του 54χρονου σμήναρχου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κινέζος σύνδεσμος είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet).

Μέσω αυτής της μεθόδου, ο 54χρονος λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε δικούς του λογαριασμούς στην Αθήνα.

Τα ποσά που έχουν εντοπιστεί έως τώρα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Ωστόσο, ο σμήναρχος αδυνατεί να δικαιολογήσει το συνολικό κεφάλαιο που βρέθηκε στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τυχόν λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.

Στο «μικροσκόπιο» της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των κατασχεθέντων, στα οποία περιλαμβάνονται:

Το παράνομο κινητό τηλέφωνο με το κρυφό λογισμικό.

Ένας φορητός υπολογιστής (laptop).

Πλήθος από μονάδες αποθήκευσης (USB sticks).

Οι ειδικοί αναλυτές προσπαθούν να ανακτήσουν δεδομένα που θα ρίξουν φως στο εύρος των πληροφοριών που διέρρευσαν, αλλά και στο ακριβές δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του σμηνάρχου και του «Στίβεν».

Στόχος τα λογισμικά και οι κώδικες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φύση των πληροφοριών που αναζητούσε η κινεζική πλευρά. Ο αξιωματικός φαίνεται πως είχε λάβει σαφείς εντολές να συλλέξει:

Τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων.

Λεπτομέρειες για εξειδικευμένα λογισμικά.

Κώδικες πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα.

Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι οι κινεζικές υπηρεσίες στόχευαν στην αντιγραφή δυτικών οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών. Καθώς οι πληροφορίες από ανοιχτές πηγές δεν επαρκούν για τη βιομηχανική παραγωγή αντιγράφων, η πρόσβαση σε κλειστά λογισμικά και απόρρητους κώδικες κρίθηκε απαραίτητη, μετατρέποντας τον 54χρονο σε βασικό γρανάζι αυτής της επιχείρησης.

Ο αξιωματικός, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του, υπέγραψε το σύνολο των ομολογιών του, επιβεβαιώνοντας τη δράση του ενώπιον των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος αναμένεται αύριο το πρωί να περάσει την πόρτα του στρατιωτικού εισαγγελέα στο Αεροδικείο προκειμένου να απολογηθεί.