Στήθηκαν οι σούβλες στο Μοναστηράκι: Ουρές από Αθηναίους και τουρίστες για τα αρνιά και τα κοκορέτσια, δείτε βίντεο

Οι σούβλες στήθηκαν, τα κάρβουνα άναψαν και τα μεζεδάκια ξεκίνησαν να προσφέρονται σε ψήστες και περαστικούς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η πλατεία στο Μοναστηράκι της Αθήνας «χορεύει» σε ρυθμούς Πάσχα μιας και τα μαγαζιά ξεκίνησαν να ψήνουν για να εξυπηρετήσουν το κοινό τους.

Η Αθήνα παραμένει άδεια, μιας και πλήθος κόσμου έφυγε τις προηγούμενες ημέρες για να περάσει το Πάσχα σε νησιωτικούς προορισμούς ή σε χωριά. Όσοι έμειναν πίσω, δεν χάνουν ευκαιρία να απολαύσουν το «Πάσχα by Athens». Αρνιά, κοκορέτσια, σούβλες και κρασιά σε κάθε άκρη της πρωτεύουσας. Η πλατεία στο Μοναστηράκι από την άλλη, θυμίζει πλατεία χωριού. Πέρα από τους Αθηναίους, τα μοναδικά μας έθιμα απολαμβάνουν και οι τουρίστες.

Καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι αναμένεται να κάνουν σήμερα «χρυσές δουλειές». Οι κρατήσεις είναι πολλές ενώ τα αρνιά που αναμένεται να ψηθούν ξεπερνούν τα 100.

Ο καιρός στέκεται «σύμμαχος» πολιτών, ψηστών και τουριστών μιας και στην Αθήνα ο ήλιος λάμπει και η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά.

Όποιος περνά πάντως από το Μοναστηράκι, δεν χάνει ευκαιρία να τραβήξει πλάνα από το σούβλισμα του αρνιού για να ανεβάσει το σχετικό υλικό στα social media.