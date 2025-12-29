Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν είχα σοφέρ, δεν έχω στείλει ποτέ βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο Viber» λέει ο τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Δεν είχα κανένα σοφέρ, με ταξί πήγαινα στο κέντρο που τραγουδούσα με τον Γιώργο Μαζωνάκη» αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που έχει κάνει μήνυση στον δημοφιλή τραγουδιστή, μετά από ρεπορτάζ που έχουν βγει στη δημοσιότητα.

Ο νεαρός τραγουδιστής που έχει καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε την δική του απάντηση για τα όσα έχουν ακουστεί για εκείνον ότι είχε ευνοϊκή μεταχείριση από τον επιχειρηματία του κέντρου που εμφανιζόταν.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.25) ανέβασε μια ιστορία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλωντας να ξεκαθαρίσει την θέση του. «Δεν δούλεψα 7 μήνες με τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε με πηγαινοέφερνε σοφέρ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Επειδή ακούγεται κάτι που δεν ισχύει, ας ξεκαθαρίσουμε τα αυτονόητα. Ο κ. Κουσουλός, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι για τη δουλειά του, αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου με μια ανακρίβεια. Δεν έχω στείλει ποτέ βίντεο ερωτικού περιεχομένου σε καμία ομαδική συνομιλία στο Viber. Θα σας παρακαλούσα να μην αναφέρονται αναληθή γεγονότα που δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις, και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα», γράφει αρχικά στην ανάρτησή του ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Και συνεχίζει: «Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Κούσουλο. Αν υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο εν αγνοία μου, και επειδή μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει την αξιοπρέπεια και την προσωπική μου ζωή, θα τον παρακαλούσα να με ενημερώσει σε ανθρώπινο επίπεδο, ώστε να μπορέσω να προβώ στις κατάλληλες διαδικασίες. (Επίσης δεν είχα κανένα σοφέρ, με τα παιδιά πήγαινα στο μαγαζί και έφευγα με ταξί. Σε άλλα νέα, με τον κ. Μαζωνάκη δουλεύαμε 7 εβδομάδες και όχι 7 μήνες)».

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος μαζί με τον δικηγόρο του την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και τον κατήγγειλε για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις. Ενώ λίγες μέρες μετά ο ίδιος απομακρύνθηκε από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

To άρθρο Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν είχα σοφέρ, δεν έχω στείλει ποτέ βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο Viber» λέει ο τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr