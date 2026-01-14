Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 3 Φεβρουαρίου για τον 13ο και τον 14ο μισθό

Την πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 μ.μ. αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη (14.01.2026), στη διάρκεια της στάσης εργασίας της 3ης Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ., απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

«Στη συνέχεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών για τη διεκδίκηση του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, τη χορήγηση του ”κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κ.λπ.».

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες μέλη της να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.