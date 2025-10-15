Σπείρα στην Τροιζηνία καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη – Φωτογραφίες από τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

Σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη στην Τροιζηνία εξάρθρωσε η αστυνομία. Έγιναν επτά συλλήψεις και εντοπίστηκαν τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ την Τετάρτη (15.10.2025), τις πρωινές ώρες της 13ης Οκτωβρίου στην Τροιζηνία, εξαρθρώθηκε σπείρα που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης.

Συνελήφθησαν επτά μέλη του κυκλώματος, ηλικίας 21 έως 59 ετών, ενώ αναζητούνται επιπλέον 23 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται – κατά περίπτωση – για «σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση», καθώς και για «παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βεγγαλικών».

Εντοπισμός εργαστηρίων κάνναβης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, από τα οποία δύο ήταν εγκατεστημένα μέσα στα σπίτια των κατηγορουμένων και το τρίτο σε αποθήκη.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε συνεχή δράση από τον Αύγουστο του 2025 και λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, επιδιώκοντας την παραγωγή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στην περιοχή.

Κατασχέσεις

Από τις έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, κατασχέθηκαν:

– 67 δενδρύλλια κάνναβης, 1 κιλό και 869 γραμμάρια κάνναβης, 44,84 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 4.435 ευρώ,

– 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για μεταφορές, πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας, καθώς και 8 κροτίδες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.