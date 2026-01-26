Σπάτα: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρέμα «Βάρδα» προς Πικέρμι

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε η Τροχαία πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική είχε απεγκλωβίσει δύο άτομα από αυτοκίνητο που είχε εγκλωβιστεί στο ρέμα «Βάρδα» στα Σπάτα.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του Λεκανοπεδίου.