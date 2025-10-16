«Σπάει» τη σιωπή της η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής για τους βιασμούς και τους βασανισμούς της ίδιας και των παιδιών της

Η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που έχει προφυλακιστεί για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και το βασανισμό των παιδιών και της συζύγου του, σπάει τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά στην Τατιάνα Στεφανίδου. Δίνει τις δικές της εξηγήσεις για τα εφιαλτικά χρόνια εντός του διαμερίσματος της οικογένειας στην Αθήνα αλλά και για τις κατηγορία του βιασμού εναντίον του ανήλικου γιου της που αντιμετωπίζει και η ίδια.

Στις 29 Νοεμβρίου του 2024 η είδηση της σύλληψης, ενός αστυνομικού που υπηρετεί στη Βουλή για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του αλλά και για απεχθείς πράξεις του που δεν τις χωράει ο ανθρώπινος νους, αποτέλεσαν γροθιά στο στομάχι για όλη την κοινωνία. Η πολύτεκνη οικογένεια που απαριθμεί έξι παιδιά γίνεται πρώτο θέμα συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά από καταγγελία που υποβάλλει η 35χρονη μητέρα, αστυνομικός κι αυτή στο επάγγελμα, κινούνται άμεσα όλες οι διαδικασίες και ο 45χρονος σύζυγος της προφυλακίζεται καθώς εναντίον του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα της για 11 αδικήματα. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από τον πατέρα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, πορνογραφία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η επιμέλεια των παιδιών αμέσως φεύγει από τον πατέρα και τη μητέρα, ενώ αργότερα ποινικές διώξεις για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από κοινού και κατά συρροή και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση, θα ασκηθούν κι εναντίον της 35χρονης μητέρας. Οι εισαγγελικές αρχές αποφασίζουν να μην οδηγηθεί στη φυλακή η μητέρα των έξι παιδιών, ενώ η ίδια από την ημέρα που είδε τον εν διαστάσει άνδρα της να οδηγείται στις φυλακές θεωρεί ότι η ζωή της έχει αλλάξει σελίδα.

Την περασμένη Παρασκευή τόσο ο αστυνομικός της Βουλής όσο και η 35χρονη αποτάχθηκαν από το σώμα της ΕΛ. ΑΣ, ενώ στις 7 Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει στις δικαστικές αίθουσες η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που πριν από ένα χρόνο συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μιλώντας στη Τατιάνα Στεφανίδου η 35χρονη υποστηρίζει ότι ο φόβος την εμπόδισε να προχωρήσει νωρίτερα στην καταγγελία που θα λύτρωνε τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά της. Αναφέρει ότι αναγκάστηκε να υποκύψει στις διαταγές του βίαιου συζύγου της, ενώ πολλές φορές αισθάνθηκε αηδία και απέχθεια για τις σεξουαλικές πράξεις που της επέβαλλε ο 45χρονος.

Η γνωριμία, η απομόνωση και τα βασανιστήρια

Στην αρχή της συνέντευξης η 35χρονη αναφέρεται στη γνωριμία με τον κατά 10 χρόνια μεγαλύτερο εν διαστάσει πλέον σύζυγο της, τους ανθρώπους που την συμβούλευσαν να γίνει αστυνομικός αλλά και τη μεγάλη της αγάπη για το βόλεϊ. Με τον 45χρονο της γνωρίστηκε σε ηλικία μόλις 18 ετών, τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και γρήγορα έμειναν μαζί. Σύντομα όμως όλα κατέρρευσαν καθώς ο τότε προϊστάμενος της στο Αστυνομικό Τμήμα του Συντάγματος, παρουσίασε τον πραγματικό του εαυτό. Ένα δυνατό χαστούκι για ασήμαντο λόγο ήταν αρχή για τον εφιάλτη που θα διαρκούσε για περίπου 16 χρόνια.

Στην συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 45χρονος την απομόνωσε από όλο τον κόσμο και λίγο αργότερα έβαλε σε εφαρμογή τα αρρωστημένα παιχνίδια του και τους βασανισμούς. «Με έκαιγε με αναπτήρα και τσιγάρο. Έσταζε κερί στις γενετικές περιοχές. Και να ούρλιαζα δεν σταμάταγε. Επειδή του άρεσαν τα σκουλαρίκια στη γενετική περιοχή, μου έκανε αυτός την τρύπα βελόνα και το έβαλε» ισχυρίζεται μεταξύ άλλων στην συνέντευξη της η 35χρονη.



https://www.newsit.gr/vd/mar1.mp4

Οι βιασμοί των παιδιών, οι ξυλοδαρμοί και οι βιντεοσκοπήσεις

Αμέσως μετά η 35χρονη μητέρα των έξι παιδιών μιλάει για τον εφιάλτη που άρχισε πλέον να γίνεται καθημερινότητα και των παιδιών της. Καταγγέλλει ότι ο σύζυγος της κακοποιούσε τα κορίτσια σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ταυτόχρονα έβαζε την ίδια να συνευρίσκεται ερωτικά με το γιο της. Μάλιστα όπως ισχυρίζεται πως ο σύζυγος της, την ανάγκασε να παρενοχλήσει σεξουαλικά το παιδί σε πολύ μικρή ηλικία. «Την πρώτη φορά που μου ζήτησε να πειράξω το παιδί ήταν όταν φόραγε την πάνα του» λέει στη συνέντευξη της στο newsit.gr η 35χρονη, ενώ ταυτόχρονα αναφέρει ότι ο 45χρονος βιντεοσκοπούσε όλες τις αρρωστημένες πράξεις του.

Μιλάει για ξυλοδαρμούς που είχαν σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να πάει στην δουλειά της με σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι, ενώ αναφέρεται και στους βιασμούς των κοριτσιών της. Υποστηρίζει ότι ο πατέρας τους τις καλούσε στο υπνοδωμάτιο και προχωρούσε στις αρρωστημένες πράξεις του. «Όνειρο του ήταν να φύγω από την αστυνομία και να ανοίξουμε έναν οίκο ανοχής, όπου θα εκδιδόμαστε εγώ και τα κορίτσια. Για τα αγόρια δεν ξέρω τι μέλλον θα είχαν. Βιντεοσκοπούσε και τις πράξεις με τα παιδιά».

https://www.newsit.gr/vd/mar2.mp4

Η εξομολόγηση, η καταγγελία και η αποκάλυψη

Για πρώτη φορά και μετά από έγγαμο βίο οκτώ ετών η 35χρονη αποφασίζει το 2016 να μιλήσει για τα όσα βίωνε η ίδια αλλά και τα παιδιά της. Εκείνη την περίοδο ο σύζυγος της έχει εισαχθεί με σοβαρό πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο και η ίδια αισθάνθηκε ότι θα ήταν ασφαλής να μεταφέρει σε άτομο του κοντινού της περιβάλλοντος τα όσα διαδραματίζονταν εντός του διαμερίσματος της οικογένειας της.

Επέλεξε την πεθερά της, ωστόσο όπως λέει δεν βρήκε την ανταπόκριση που περίμενε. Απευθύνθηκε και σε άλλα στενά συγγενικά της πρόσωπα, ενώ σκέφτηκε να βάλει και τέλος στη ζωή της. Το Φεβρουάριο του 2024 η 35χρονη προχωρά στην πρώτη της καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μίλησε για όλες τις κακοποιήσεις που βιώσαν τόσο η ίδια και τα παιδιά της, ωστόσο δεν έκανε λόγο για τους βιασμούς των παιδιών.

Ο σύζυγος της, την έπεισε να ανακαλέσει καθώς της υποσχέθηκε ότι όλα θα αλλάξουν. Ωστόσο η κατάσταση παρέμεινε η ίδια. «Παρόλο που ήμουν έγκυος ο άνθρωπος αυτός δεν σταμάταγε να με χτυπάει, να με βιάζει και να συνεχίζει να κάνει όλες αυτές τις πράξεις στα παιδιά» λέει η 35χρονη. Έτσι το Νοέμβριο του 2024 πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας κι ανέφερε όλα όσα έχουν συμβεί, ενώ έχει καταθέσει κι αίτηση διαζυγίου από τον εν διαστάσει σύζυγο της η οποία θα συζητηθεί στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα.

https://www.newsit.gr/vd/mar3.mp4

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της 35χρονης, Γιάννης Μπαρκαγιάννης μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι η πελάτισσα του για χρόνια έπασχε από κατάθλιψη, ενώ ο φόβος ήταν ο λόγος που άργησε να καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές την υπόθεση. «Η γνωριμία μου με την εντολέα μου έγινε στο αυτόφωρο που ο αστυνομικός κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για το αδίκημα της απειλής κατά της ζωής. Την επόμενη κιόλας ημέρα η εντολέας μου ήρθε στο γραφείο μου εμφανώς ταραγμένη και δεν μπορούσε να περιγράψει προφορικά τα όσα είχε βιώσει. Όλα μου τα είχε γράψει σε ένα τετράδιο όπου μέσα σε αυτό περιέγραφε τις κακοποιητικές πράξεις εις βάρος της ιδίας αλλά και των παιδιών της. Από εκείνη τη στιγμή εγώ άμεσα ενημέρωσα το τμήμα ανηλίκων της ΓΑΔΑ με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των παιδιών.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/barkagiannis-dilosi.mp4

Οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής διαπίστωσαν ότι η εντολέας μου πάσχει από χρόνια κατάθλιψη ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος αξιολογήθηκε με χαρακτηριστικά ναρκιστικής διαταραχής της προσωπικότητας. Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι ο φόβος και ο ψυχολογικός έλεγχος δυστυχώς μπορεί να οδηγήσουν τα θύματα σε σιωπή για χρόνια. Η κοινωνία οφείλει κι οι θεσμοί οφείλουν να προστατέψουν αυτά τα άτομα κι όχι να τα αμφισβητήσουν. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία θα αποδειχθεί η αλήθεια και θα αποδοθεί δικαιοσύνη».