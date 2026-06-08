Σούδα: 34χρονος προσπάθησε να παρενοχλήσει σεξουαλικά δύο ανήλικους – Τους πρότεινε χρήματα για να υποκύψουν

Ακόμα ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων έλαβε χώρα αυτή τη φορά το βράδυ του Σαββάτου (6/6/2026) στη Σούδα στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr για την σεξουαλική παρενόχληση, όλα συνέβησαν στις 21:30, όταν ένας 34χρονος αλλοδαπός πλησίασε έναν ανήλικο με τον φίλο του που βρισκόταν στο λιμάνι της Σούδας και τους πρότεινε να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Τα παιδιά ηλικίας 14 ετών, φοβήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο με τον άνδρα να τους ακολουθεί μέχρι περίπου το ύψος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας.

Εκεί ο άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις θωπεύοντας τα παιδιά, προτείνοντάς τους μάλιστα, να τους δώσει χρήματα ώστε να τον ακολουθήσουν και να υποκύψουν στις ορέξεις του.

Τα παιδιά αποχώρησαν από το σημείο και ενημέρωσαν τους γονείς τους οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο 34χρονος τελικά, συνελήφθη την Κυριακή, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν επιχείρησε να κάνει το ίδιο σε έναν 21χρονο Βρετανό τον οποίο πλησίασε, τον έσπρωξε προς το μέρος του και τον φίλησε στο μάγουλο.

Σε βάρος του ήδη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, μετά την καταγγελία των γονέων