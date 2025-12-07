Σούδα: Πώς έγινε το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 45χρονο Κανάκη Κωνσταντάκη

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του 45χρονου αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, Κανάκη Κωνσταντάκη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Σούδα των Χανίων το απόγευμα της Παρασκευής 05.12.2025.

Η απώλειά του 45χρονου αθλητή, βύθισε στο πένθος στην τοπική κοινωνία των Χανίων καθώς υπήρξε ενεργό και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του παραολυμπιακού αθλητισμού στην Κρήτη.

Το χρονικό

Ο άτυχος άνδρας βρίσκοταν στην Αγίου Νικολάου με το ηλεκτρικό αμαξίδιό του. Ήταν μία διαδρομή που είχε κάνει αμέτρητες φορές, όταν, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, το όχημα του εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε σε σταθμευμένο ΙΧ.

«Έχουμε μιλήσει με το Λιμενικό που είναι αρμόδιο στο σημείο να δούμε αν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα», λέει ο γαμπρός του.

Παρά την γρήγορη μεταφορά του στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, ο αθλητής δεν άντεξε και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο πριν από 23 χρόνια, γεγονός που τον είχε οδηγήσει στη χρήση ηλεκτρικού αμαξιδίου.

Παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, παρέμεινε δραστήριος, συμμετείχε σε κοινωνικές και αθλητικές δράσεις των Χανίων και συχνά μιλούσε δημόσια για την ανάγκη πρόληψης των τροχαίων και τη σημασία της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

«Είχε κάνει πάρα πολλές εγχειρήσεις και ήταν πολύ καταπονημένος. Δεν άφησε ο ίδιος τον εαυτό του ποτέ, ήτανε πάντα μέσα σε όλα».

Ο Κανάκης Κωνσταντάκης υπήρξε ενεργό και αγαπητό μέλος των Αετών Κρήτης, με μεγάλη συνεισφορά στα γήπεδα μπάσκετ ΑμεΑ και βαθιά εκτίμηση από την τοπική κοινωνία.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον σύλλογο και στον χώρο του αθλητισμού με αμαξίδιο.

Το Λιμενικό διερευνά τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.