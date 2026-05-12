Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026) στην Ηλιούπολη, με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο νεαρές κοπέλες οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Όλα έγιναν σε πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια ηλικίας 17 χρόνων, ανέβηκαν στον 6ο όροφο και έπεσαν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι είναι χωρίς τις αισθήσεις του και το άλλο -το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας- είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα κορίτσια έπεσαν από τον 6ο όροφο.