Σοκ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός άντρα στο Κολυμπάρι – Ήταν σε προχωρημένη σήψη

Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος ένας πεζός το απόγευμα της Πέμπτης (26.03.2026) στην περιοχή του Κολυμπαρίου στα Χανιά, όπου βρήκε μία σορό άντρα.

Η σορός εντοπίστηκε στην βραχώδη ακτή κοντά στο χωριό Αφράτα του Δήμου Πλατανιά των Χανίων, ενώ ήταν και σε προχωρημένη σήψη.

Ο πολίτης που την εντόπισε ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο μετέβησαν λιμενικοί οι οποίοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για άντρα αλλά σχεδόν αποσκελετωμένο.

Σύμφωνα με το flashnes.gr, η σορός μεταφέρθηκε από τα βράχια στο Νοσοκομείο Χανίων για τις αναγκαίες ιατροδικαστικές εξετάσεις και κυρίως για την λήψη DNA προκειμένου να διερευνηθούν τα στοιχεία του.

Πάντως θεωρείται ως πιθανότερο να εκβράστηκε από την θάλασσα και λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων μπορεί να μεταφέρθηκε εκεί απο μεγάλη απόσταση.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.