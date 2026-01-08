Σοκαριστικό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι – Σε σοβαρή κατάσταση 2 τραυματίες

Στο νοσοκομείο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 2 άτομα μετά από σοβαρό τροχαίο που είχαν στην Κόρινθο, την Πέμπτη (08.01.2026).

Το τροχαίο έγινε στα Εξαμίλια Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε σπίτι, σπάζοντας πρώτα την μάντρα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά 2 άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

