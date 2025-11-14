Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό 14χρονου στο Μαρούσι

Εικόνες που εξοργίζουν: 14χρονο αγόρι δέχεται επίθεση με σφαλιάρες και μπουνιές, μέρα μεσημέρι στο Μαρούσι, από συνομήλικό του. Την ίδια ώρα, η παρέα του επιτιθέμενου τραβάει βίντεο.

Στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε από το Star, φαίνεται και δεύτερο παιδί να επιτίθεται στον 14χρονο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Ο 14χρονος προσπαθεί να προστατευτεί έντρομος, σε κεντρικό δρόμο στο Μαρούσι…

Μετά την επίθεση το παιδί έτρεξε στο σχολείο για να προστατευτεί. Ο διευθυντής κάλεσε τους γονείς του και τους ενημέρωσε τι συνέβη.

Οι γονείς έκαναν μήνυση και συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την σοκαριστική επίθεση. Όπως περιγράφεται στη μήνυση, ένας καινούριος μαθητής στο σχολείο, προκαλούσε προβλήματα στον 14χρονο. Το θύμα μάλιστα, λάμβανε απειλητικά μηνύματα, από κάποιον που του ζητούσε χρήματα για να τον προστατεύσει και να μη φάει ξύλο.