Σοκαρισμένος ο 92χρονος που περιλούστηκε με πετρέλαιο σε βενζινάδικο στη Βούλα: «Όλα έγιναν για 1,5 ευρώ, τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος»

Συγκλονίζει ο 92χρονος που δέχθηκε επίθεση σε βενζινάδικο στη Βούλα, με τον υπάλληλο να τον περιλούζει με πετρέλαιο έπειτα από διαφωνία για την πληρωμή.

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να κερδίσει; Να πάρει ενάμιση ευρώ παραπάνω;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 92χρονος που παραμένει σοκαρισμένος από τα όσα έγιναν στο βενζινάδικο στην Βούλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης σε πρατήριο επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και είχε ως αφορμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του, μίλησε στο Mega για όσα συνέβησαν.

«Η διαφορά μας ήταν ενάμιση ευρώ, κατά τον ίδιο, όχι κατά εμένα. Του είπα “δεν έχω”.

Μου ζητούσε πέντε ευρώ. Του είπα ότι δεν έχω να του δώσω πέντε ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απορία του για την αντίδραση του υπαλλήλου.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπάλληλος γέμισε με καύσιμο το μπιτόνι που είχε μαζί του ο 92χρονος. Όταν όμως ήρθε η ώρα της πληρωμής, ο ηλικιωμένος διαπίστωσε ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσό και ενημέρωσε τον υπάλληλο πως δεν μπορούσε τελικά να προχωρήσει στην αγορά.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη λογομαχία. Ο υπάλληλος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε ήδη εκδώσει την απόδειξη και δεν μπορούσε να την ακυρώσει, ενώ ο 92χρονος επέμενε ότι αδυνατούσε να πληρώσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν ο ηλικιωμένος επιχείρησε να αποχωρήσει από το πρατήριο, ο 52χρονος τον ακολούθησε και τον περιέλουσε με το καύσιμο που είχε προηγουμένως τοποθετήσει στο μπιτόνι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το καύσιμο έπεσε στο πρόσωπο και στο σώμα του ηλικιωμένου.

Η σύλληψη του υπαλλήλου

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.