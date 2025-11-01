Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο – Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί κι ένα βρέφος

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) από τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών στον Πύργο, όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

Από τη δυνατή σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά άτομα – ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί και ένα βρέφος, που μεταφέρθηκαν μαζί με τους γονείς τους στο νοσοκομείο του Πύργου.

Η βροχή εκείνη την ώρα έπεφτε καταρρακτωδώς, το οδόστρωμα ήταν γλιστερό, η ορατότητα ελάχιστη, γράφει το patrisnews.com.

Περαστικοί έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο από τα τρία εμπλεκόμενα οχήματα επέβαιναν τουρίστες από την Ιταλία, που είχαν προορισμό την Αρχαία Ολυμπία. Το τρίτο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, μετέφερε την οικογένεια με τα δύο μικρά παιδιά, που υπέστησαν ευτυχώς ελαφρότερα τραύματα.

Η Τροχαία Πύργου διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.