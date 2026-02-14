Σοβαρό τροχαίο στον Βόλο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο αμάξια και «καρφώθηκε» σε φροντιστήριο

Ένα άκρως επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (14/2/2026) στον Βόλο, όταν αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα αλλά και κτήριο της περιοχής όπου υπάρχει φροντιστήριο.

Το τροχαίο έγινε στο κέντρο της πόλης του Βόλου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Ανθίμου Γαζή, μεταξύ Κουταρέλια και Χατζηαργύρη.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του επί της οδού Γαζή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτύπησε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στη συνέχεια σε δέντρο και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα σε κτήριο της περιοχής που στεγάζει φροντιστήριο.

Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που βρισκόταν σε εκείνο το σημείο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πρόσοψη του καταστήματος διαλύθηκε από την πρόσκρουση.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο ενήλικος οδηγός και ο ανήλικος αδελφός του. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ήταν μεταχειρισμένο και είχε αγοραστεί μόλις μία ημέρα πριν από το ατύχημα.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου, ευτυχώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.