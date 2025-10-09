Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων με παράσυρση 64χρονης πεζής – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα αργά το απόγευμα, Πέμπτη ((9/10/2025), στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, το τροχαίο στη Μεσογείων καταγράφηκε στο ρεύμα προς Μαραθώνα, στη συμβολή με την οδό Τερζοπούλου, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε μία 64χρονη πεζή, με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσκολίες ακόμα και στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το πολυτελές όχημα το οποίο οδηγούσε νεαρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε την 64χρονη γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της Τροχαίας που για λίγη ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η κατάστασή της παραμένει άγνωστη, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι εν ζωή.