Σοβαρό τροχαίο στην Παιανία: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Στο νοσοκομείο 2 τραυματίες

Ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο (18/12/2025) στην Παιανία, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Το τροχαίο έγινε στην Παιανία στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα.

​Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσίαζε αιμορραγία. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία.

Ο ασθενής διακομίζεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Από το τροχαίο αναφέρθηκε ακόμη ένας ελαφρά τραυματίας, στον οποίο παρασχέθηκε φροντίδα.

Εξαιτίας του ατυχήματος υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Τριάδος, από το ύψος της οδού Δημ. Ν. Χούντα, με τις αρχές να ρυθμίζουν την κίνηση μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.