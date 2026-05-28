Σοβαρό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα – Σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Ένα πολύ σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5/2026) στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε με δύναμη πάνω σε κολώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στην Πέτρου Ράλλη έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ εξετάζεται αν προηγήθηκε απώλεια ελέγχου του οχήματος ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα του οδηγού.