Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο της Κύμης στην Εύβοια το βράδυ της Τετάρτης (08.10.2025). Ένας άνθρωπος βρήκε τραγικό θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν, από τη σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια, όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Σύμφωνα με τα evima.gr και eviaonline.gr, η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας απεγκλώβισαν τους πέντε ανθρώπους.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τέσσερις τραυματίες και έναν άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος ήταν, δυστυχώς, νεκρός.

Η Τροχαία που βρέθηκε στο σημείο θα αναλάβει να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.