Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Κοζάνη: Συρματόσχοινα μεγάλου μηχανήματος πλάκωσαν 3 εργαζόμενους, δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 3 τραυματίες, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22.03.2026) στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ στην Κοζάνη, όπου συρματόσχοινα μηχανήματος κόπηκαν με αποτέλεσμα να χτυπήσουν οι εργαζόμενοι.

Το εργατικό ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια επισκευής του αποθέτη. Ενώ οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την βλάβη στο μεγάλο μηχάνημα, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, τα συρματόσχοινα κόπηκαν με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στους 3 άνδρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από αυτούς τραυματίστηκε στο πόδι ενώ οι άλλοι 2 στο πρόσωπο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο της ΔΕΗ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο της Κοζάνης για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το kozan.gr δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.