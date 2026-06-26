Σκόπελος: Βιασμό από συνάδελφο καταγγέλλει μια 19χρονη – Ξύπνησε σπίτι του μόνο με το εσώρουχο

Μία 19χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα βιασμού από 28χρονο συνάδελφό της στη Σκόπελο, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν.

Ο 28χρονος συνελήφθη στη Σκόπελο και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Βόλου, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για τετελεσμένο βιασμό σε βαθμό κακουργήματος και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε κρατείται.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 19χρονη είχε μεταβεί στη Σκόπελο για εποχική εργασία, όπου εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση με τον 28χρονο. Οι δυο τους γνωρίζονταν και μέσω του συντρόφου της νεαρής γυναίκας, με τον οποίο ο 28χρονος συγκατοικούσε.

Το βράδυ της Τετάρτης, η 19χρονη βγήκε για διασκέδαση και, όπως αναφέρεται, κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να βρεθεί σε κατάσταση μέθης. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι όπου έμενε ο σύντροφός της, όμως εκεί βρισκόταν ο 28χρονος συγκάτοικός του.

Η ίδια φέρεται να μπήκε στο σπίτι για να περιμένει τον σύντροφό της και, αφού ενημερώθηκε ότι δεν θα επέστρεφε εκείνο το βράδυ, παρέμεινε στον χώρο και αποκοιμήθηκε.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ξύπνησε φορώντας μόνο το εσώρουχό της και διαπίστωσε ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο, χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί.

Η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε άμεσα στις Αρχές, καταγγέλλοντας τον 28χρονο. Παράλληλα, διατάχθηκε εργαστηριακός έλεγχος σε ρούχα και ιατροδικαστική εξέταση.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος αρνείται την κατηγορία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε βιασμός και ότι ζήτησε από τη 19χρονη να αποχωρήσει από το διαμέρισμα όταν πληροφορήθηκε πως ο σύντροφός της δεν θα επέστρεφε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.