Σκληρή επίθεση Πλακιά σε Μάνεση για το σχόλιο περί Ολυμπιακού Σταδίου για τη δίκη των Τεμπών

Ο Νίκος Πλακιάς ξέσπασε μετά τα όσα ανέφερε ο Νίκος Μάνεσης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το Σάββατο 28 Μαρτίου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, σχολίασε για τη δίκη των Τεμπών πως δεν υπάρχει διαθέσιμος μεγαλύτερος χώρος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ούτε το ΟΑΚΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

«Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα αυτή την περίοδο και δεν είναι διαθέσιμο και το Ολυμπιακό Στάδιο, τι να κάνουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μάνεσης. Ο Νίκος Πλακιάς, χρησιμοποίησε λίγες ώρες αργότερα, ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον δημοσιογράφο, με αφορμή το σχόλιο που έκανε.

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε στο δυστύχημα των Τεμπών τις δίδυμες κόρες του, Θωμαΐδα και Χρύσα, καθώς και την ανιψιά του, Αναστασία έκανε λόγο για αλητεία. «Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης δείξτε τον συγκεκριμένο» έγραψε χαρακτηριστικά στο «Χ».

Συνέχισε στο ίδιο πνεύμα για τον Νίκο Μάνεση: «Γέμισε σάλια το στούντιο του. Μην φοβάσαι θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις πού θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα. Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά!!! Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν».

pic.twitter.com/6lGVCPmWCq — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Στη σημερινή εκπομπή του, ο Νίκος Μάνεσης τοποθετήθηκε για τη χθεσινή του δήλωση σχετικά με την αίθουσα που πραγματοποιείται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών τονίζοντας πως «καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται».

«Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Να γίνει άμεσα η δίκη και εκείνοι οι οποίοι έφταιξαν να πάνε στη φυλακή με τη χειρότερη ποινή. Εχθές κάνοντας black humor είπα ότι δεν είναι διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο, αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω».

«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο» είχε γράψει ο Νίκος Πλακιάς, σε πρόσφατη ανάρτησή του.