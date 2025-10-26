Σκιάθος: Νύφη φτάνει στην εκκλησία συνοδεία περιπολικού – Δείτε βίντεο

Εν μέσω αντιδράσεων για… άσκοπη χρήση περιπολικών μία νύφη στη Σκιάθο φαίνεται να πήγε με υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας στην εκκλησία στον γάμο της.

Με φάρους, κόρνες και σειρήνες, έφτασε στην εκκλησία μία πρώην δόκιμη αστυνομικός στη Σκιάθο, με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να προκαλεί αντιδράσεις.

Η πρώην δόκιμη αστυνομικός πήγε νύφη στην εκκλησία συνοδευόμενη από υπηρεσιακό περιπολικό της ΕΛΑΣ αλλά και μοτοσικλέτα αστυνομίας.

Τα πλάνα από την είσοδο της νύφης, έρχονται σε μία περίοδο αντιδράσεων που έχουν προκληθεί ύστερα από τη δημοσιοποίηση διάφορων βίντεο, όπως εκείνο με τη μεταφορά της γνωστής τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ή και τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος για μεταφορά ψυγείου.

Μόλις έναν χρόνο πριν, η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε από το χέρι του πρώην συντρόφου της έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, αφού δεν υπήρχε περιπολικό να τη συνοδεύσει σπίτι και της είχαν απαντήσει ότι το «περιπολικό δεν είναι ταξί».