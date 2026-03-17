Σκάφος της Frontex βούλιαξε στο Καστελόριζο: Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους η πρέσβης της Εσθονίας

Σκάφος της Frontex βούλιαξε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, το μεσημέρι της Δευτέρας (16.3.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος βρήκε στην ξέρα με το όνομα Ψωράδια, κατά τη διάρκεια ελιγμού και βυθίστηκε. Ωστόσο, πρώτα έσπευσε άλλο σκάφος του λιμενικού προκειμένου να το ρυμουλκήσει, όμως σημειώθηκε κάποια έκρηξη με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το σκάφος τα στελέχη που βρίσκονταν επάνω και αυτό να βυθιστεί λίγο αργότερα.

Στο σκάφος, που είναι εσθονικό, επέβαιναν έξι άτομα, 4 Εσθονοί, η πρέσβης της Εσθονίας και 1 ακόμη στέλεχος του ελληνικού λιμενικού, εκ των οποίων το ένα έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ακόμη φέρει πιο σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο superpuma στην Ρόδο.

Η μια εκ των δύο τραυματιών είναι Ελληνίδα, στέλεχος του Λιμενικού, που βρισκόταν στο σκάφος ως σύνδεσμος των ελληνικών Αρχών με τη Frontex.

Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος του λιμενικού και καταμαράν και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καστελόριζου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 εκ των 6 επίσης μεταφέρθηκαν στο νησί της Ρόδου προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες βοήθειες, ανάμεσά τους βρίσκεται και η πρέσβης της Εσθονίας, Karin Rannu, η οποία είναι ελαφρά τραυματισμένη.