Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλα είναι ψέματα, είμαι καθαρός και θα κινηθώ νομικά» λέει ο «Φραπές» για Jaguar και 2,5 εκατ. ευρώ

Έτοιμος να κινηθεί νομικά δηλώνει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «φραπές», μετά τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον ελεγχόμενο στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να κατείχε, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων ο κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», επεσήμανε μιλώντας στο creta24.gr, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

«Η Jaguar έγινε παλιοσίδερα»

O «Φραπές» μιλώντας και στο αποψινό (22.10.2025) κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, είπε πως η Jaguar είναι μοντέλο του 1999 και τη μεταβίβασε στον αδερφό του και έγινε «παλιοσίδερα»:

«Ως προς την ουσία, θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η “πανάκριβη” Jaguar είναι μοντέλο του 1999, 21 ετών αυτοκίνητο. Το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω τη μεταβίβασα στον αδερφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση, παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία».

«Σεβόμενος απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μία φορά εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση, στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά εξ’ αυτών ψευδή, να δημοσιοποιούνται στο πανελλήνιο και εγώ να δικάζομαι σε δημόσια δίκη, χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές», είπε ο κ. Ξυλούρης.