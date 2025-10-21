Σιβιτανίδειος Σχολή: Εξωσχολικός χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Τρίτη (21/10), στη Σιβιτανίδειο Σχολή, όταν ένας εξωσχολικός επιτέθηκε σε διευθύντρια και καθηγητές.
Συγκεκριμένα ο 21χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, μπήκε στον χώρο της Σιβιτανίδειο Σχολής και επιτέθηκε σε καθηγητές που του ζήτησαν να φύγει.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να χαστούκισε την διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο προκαλώντας σοκ στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές που παρευρίσκονταν στο χώρο.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ο νεαρός συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.
