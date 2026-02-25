Σε «Red Code» ο Έβρος από τις πλημμύρες: Μήνυμα 112 στα Λάβαρα για την υπερχείλιση του ποταμού

Η κατάσταση στον Έβρο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των αυξημένων υδάτων του ποταμού, με την περιοχή να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως και την Παρασκευή.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας είναι ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης 25.02.2026, στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Αναλυτικά αναφέρει το μήνυμα του 112 που εστάλη: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάβαρα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, σήμερα στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.

Τα πλάνα από το drone αποκαλύπτουν το εύρος της καταστροφής, σε Αμόριο και Διδυμότειχο, καταγράφοντας το μέγεθος της υπερχείλισης που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, αλλά και εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση.

Η τρέχουσα κρίση χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη που έχει βιώσει η περιοχή από το 2015, με τις εικόνες από ψηλά να επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκε εκ νέου από την Τρίτη (24.02.2026) η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρών στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου. Συνολικά, έχουν καλυφθεί από νερό 150.000 στρέμματα γης στην περιοχή, ενώ οι αρχές κρίνουν κρίσιμες τις επόμενες 36 ώρες.